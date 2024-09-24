После гибели российских военнослужащих Дмитрия Лысаковского с позывным “Гудвин” и Сергея Грицая, известного как “Эрнест”, в 87-м мотострелковом полку планируются серьезные кадровые изменения. Военкор Александр Коц, ссылаясь на свои источники, сообщил, что новые назначения уже начали реализовываться. На должность начальника штаба полка назначен опытный офицер, окончивший Московский военный институт в 2001 году. Его предшественника перевели на более низкую должность — командира стрелкового батальона.

Кроме того, на роль заместителя по военно-политической работе был назначен другой кадровый офицер с большим опытом, который уже приступил к своим обязанностям.

Эти кадровые перестановки затронули почти все подразделения полка, что является прямым следствием расследования, проведенного Министерством обороны совместно с ФСБ. Результаты расследования показали, что при назначении Гудвина и Эрнеста в штурмовые подразделения командование не превысило своих полномочий. Их перевод был основан на боевом распоряжении, и оно соответствовало их должностным обязанностям.

После трагедии министр обороны дал ряд указаний, среди которых: усиление командного состава 87-го полка, назначение новых командиров и проведение кадровых изменений. В частности, было поручено создать штатные подразделения операторов беспилотных летательных аппаратов во всех частях с аналогичными задачами. Специалистов будут отбирать и обучать с учетом опыта СВО.

Министр обороны взял под личный контроль выполнение всех поручений, касающихся создания и оснащения этих подразделений БПЛА.