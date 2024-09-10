В Анапе произошла резонансная драка, которая вызвала активные обсуждения в обществе. События развернулись возле кафе «Клим» в ночь на 3 сентября, когда возник конфликт между местными аниматорами и группой мужчин с Кавказа. По информации Следственного комитета Краснодарского края, ссора начался после того, как девушке, находившейся в компании аниматоров, предложили познакомиться, но она отказала. Затем словесная перепалка переросла в потасовку.

Среди задержанных оказались трое уроженцев Дагестана, но ключевую роль в обсуждении инцидента сыграл Зелимхан Заурбеков, житель Чечни, который также был вовлечен в конфликт. На защиту своего земляка встал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, который выразил свою версию произошедшего в личном Telegram-канале. Он утверждал, что русские парни стали зачинщиками конфликта, а грубый отказ девушки был оскорбительным по национальному признаку.

Военный корреспондент Юрий Котенок задал Апти Алаудинову несколько резонных вопросов. Он обратил внимание на отсутствие доказательств, которые бы подтверждали, что гостей из Кавказа оскорбили по национальному признаку.

«Случаи, когда преступники оправдывают свои действия национальной дискриминацией, нередки, и, к сожалению, это стало удобной формой защиты», – цитирует военкора портал Ura.ru.

Котенок также призвал обратить внимание на более глубокий вопрос уважения к чужой культуре. Он подчеркнул, что представители Кавказа часто требуют уважительного отношения к своим традициям, что, безусловно, заслуживает поддержки. Но при этом возникает вопрос: почему к туристам, которые также следуют своим правилам и привычкам, не всегда проявляется то же самое уважение?