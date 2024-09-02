Военный корреспондент Марат Хайруллин сообщил в своем Telegram-канале о том, что украинские военные начали отступление из так называемого «Невельского котла» под давлением российских сил.

На Торецком участке Донецкого направления Вооруженные силы России закрепились в районе Новой Почты в Торецке и продолжают свое наступление. В Покровском районе, в городе Селидово, российские подразделения взяли под контроль восточную часть города и продолжают сражаться за центр. В южной части Селидово российские силы уже контролируют Центральную больницу.

Кроме того, украинские подразделения отступили из Лесовки в Украинск, где начался штурм, и российские войска пытаются закрепиться в северной части города, в районе улицы Гоголя. Населенные пункты Галициновка и Долиновка также перешли под контроль российских подразделений, и продолжается наступление в сторону населенного пункта Желанное Первое.

Хайруллин отметил, что по мере продвижения российских сил на юг от Галициновки вдоль дороги на Зоряное, может сложиться ситуация, при которой гарнизон украинских войск окажется в окружении в «Невельском котле». Это, вероятно, и стало причиной начала отступления ВСУ из данного района.