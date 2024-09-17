Военный корреспондент Кирилл Федоров опубликовал в своем Telegram-канале видео, демонстрирующее применение российской авиабомбы ФАБ-3000, которую называют «Царь-бомбой». Как уточняет Федоров, этот архивный материал запечатлел удар по позициям противника на Покровском направлении. Сообщается, что бомба была сброшена на временную базу украинских сил на юго-востоке Мирнограда.

Эта бомба уже известна своими разрушительными последствиями. Три месяца назад российские войска впервые применили ФАБ-3000 в Харьковской области, когда она была сброшена на четырехэтажное здание в Волчанске, использовавшееся украинскими военными в качестве казармы. После взрыва от здания не осталось даже стен. Через день аналогичный удар был нанесен в Липцах, где бомбежка также уничтожила пункт размещения ВСУ.

Военный корреспондент Александр Сладков ранее отмечал, что в арсенале российской армии имеется еще более мощная бомба — ФАБ-9000. По его словам, это оружие применялось во время чеченской кампании, однако в текущей спецоперации его еще не использовали.