У России на вооружении находится авиационная вакуумная бомба ОДАБ-9000, которая, по оценкам экспертов, обладает мощностью взрыва, равной 44 тоннам тротила. Военный аналитик Василий Дандыкин в интервью с NEWS.ru отметил, что по разрушительной силе этот боеприпас приближается к тактическому ядерному оружию, но без характерного для него радиационного загрязнения.

Дандыкин подчеркнул, что такие вакуумные бомбы обладают огромной разрушительной мощью и могут использоваться в специфических условиях. В СССР такие боеприпасы могли применяться, например, в Афганистане, а современные версии вакуумных бомб являются важной частью арсенала Вооруженных сил России. Подобное оружие — это серьезная угроза для врага, но применять его можно только в особых ситуациях, учитывая многочисленные факторы, такие как наличие мирных жителей в зоне боевых действий.

Решение о применении вакуумных бомб, по словам Дандыкина, полностью зависит от президента Владимира Путина. Военные тщательно анализируют ситуацию перед использованием таких мощных боеприпасов, чтобы избежать жертв среди мирного населения. ВСУ часто используют гражданских в качестве живого щита, что затрудняет оперативное применение таких бомб. Каждая операция требует точной разведки, с использованием беспилотников и других средств слежения, чтобы минимизировать ущерб для мирных жителей.

Ранее другой военный эксперт, Виктор Литовкин, сообщил, что российские войска активно используют новую модель FPV-дронов для защиты Курской области от атак ВСУ. Эти дроны обладают высокоэффективными характеристиками и, как утверждает Литовкин, украинские силы не в состоянии эффективно бороться с ними, даже с помощью современных систем радиоэлектронной борьбы.