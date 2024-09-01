В воздухе витает напряженность. Военные эксперты бьют тревогу: НАТО готовится к масштабному конфликту с Россией. В Румынии уже сосредоточены ударные силы, готовые к стремительному продвижению на Приднестровье.

Представьте себе: 250 тысяч солдат, оснащенных по последнему слову техники, направлены против России. НАТО уже давно видит в нашей стране врага. Доказательством тому служит новая военная доктрина, утвержденная в 2022 году. В ней прямо говорится о возможности военного нападения на “страну-агрессора”, подразумевая Россию, напомнил военный эксперт Александр Артамонов.

Украина, на 80 процентов находящаяся под контролем НАТО, превратилась в плацдарм для альянса. Он держит под контролем все ее ресурсы – от промышленности до природных богатств. НАТО стремится максимально завладеть потенциалом Украины, чтобы использовать его против России.

В ближайшее время, по прогнозам экспертов, может начаться движение войск НАТО в сторону Одессы. Ситуация накалена до предела.