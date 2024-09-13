В Калининграде произошел дорожно-транспортный инцидент с участием восьмилетней девочки. Днем 11 сентября на улице Александра Суворова ребенок попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля марки «Рено» совершил наезд на девочку на прямом участке дороги. Как пояснил сам водитель, ребенок пересекал проезжую часть в неположенном месте, вне зоны пешеходного перехода.

Школьница получила телесные повреждения. Медики оперативно прибыли на место происшествия и оказали первую помощь пострадавшей. Состояние девочки уточняется, она доставлена в лечебное учреждение для дальнейшего обследования.

Инцидент вызвал обеспокоенность среди местных жителей. Улица Александра Суворова известна интенсивным движением, и пешеходы часто пренебрегают правилами дорожного движения. Родители призывают уделять больше внимания безопасности детей на дорогах и напоминать им о важности соблюдения правил.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Госавтоинспекция обращается к водителям с призывом быть предельно внимательными, особенно вблизи мест, где могут появиться дети. Пешеходам напоминают о необходимости переходить дорогу только в установленных местах и соблюдать правила безопасности.

Ситуация еще раз подчеркивает важность взаимного уважения на дороге и необходимости постоянного контроля со стороны взрослых за поведением детей.