В ночь на 20 сентября российские силы нанесли удары по различным объектам на территории Украины. Для атаки использовались разнообразные системы вооружения, включая дроны-«камикадзе» с большим радиусом действия, сообщает «Военное обозрение».

По имеющимся данным, произошло как минимум 25 взрывов в разных регионах. В Ивано-Франковской области под ударом оказались склад с топливом и военный объект. В Полтавской и Харьковской областях были поражены хранилища топлива, используемые украинскими военными, а также места размещения личного состава.

Киевская область также попала под обстрел. Здесь были атакованы склады с боеприпасами и объекты для подготовки военных. Одним из мест удара стал город Канев, где расположена гидроэлектростанция, ранее уже подвергавшаяся атакам.

Кроме того, удары были нанесены по Днепропетровской и Черкасской областям. В районе Днепропетровска уничтожена пусковая установка системы ПВО, находившаяся в распоряжении украинских вооружённых сил.