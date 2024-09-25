В одном из дворов на пересечении улиц Руставели и Гражданской произошел инцидент, который привлек внимание местных жителей. Яркая вспышка и клубы дыма внезапно появились возле балкона на первом этаже дома, что вызвало срабатывание сигнализаций на припаркованных автомобилях.

В региональном управлении МЧС сообщили, что вызовов на этот адрес не поступало. Однако полиция уже оперативно выехала на место происшествия. Сотрудники полиции начали поиски свидетелей и проводят поквартирный обход, чтобы выяснить подробности случившегося.

Позднее стало известно, что полицейские нашли двух молодых людей, которые и стали причиной инцидента. Оказалось, что они просто взорвали петарду во дворе. Один из них, 26-летний житель Кусы, принес публичные извинения на видео, объяснив, что не имел злого умысла и просто прогуливался с другом, когда решил взорвать петарду.

Несмотря на их раскаяние, в областном управлении МВД заявили, что молодые люди будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РФ.