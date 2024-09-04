Российские Вооружённые силы провели масштабную ракетную атаку по объектам на западе Украины. По информации, полученной от военных корреспондентов, взрывы были зафиксированы в нескольких регионах, среди которых Львовская, Волынская, Ровенская и Житомирская области.

Согласно данным, для удара использовались различные виды вооружения. Среди них — гиперзвуковые ракеты «Кинжал», запущенные с истребителей МиГ-31К. Помимо этого, стратегические бомбардировщики Ту-95МС выпустили крылатые ракеты Х-101, а дальние ракетоносцы Ту-22М3 применили сверхзвуковые ракеты Х-22.

Атака, как сообщает источник, длилась более девяти часов и проходила в ночное время. Во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога, а в некоторых городах, в том числе Киеве, зафиксированы взрывы.

Эта комбинированная операция продемонстрировала использование различных типов ракетного вооружения, что стало одной из самых продолжительных атак за последнее время.