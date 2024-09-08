Чрезмерное потребление сахара давно связывают с различными проблемами со здоровьем, такими как ожирение, диабет второго типа и сердечно-сосудистые заболевания. Однако не каждый сахар одинаково вреден. Существует два основных типа сахара: натуральный и добавленный. Натуральный сахар содержится в таких продуктах, как фрукты, и приносит пользу организму, поскольку в сочетании с клетчаткой он медленнее всасывается в кровь. Добавленный сахар, напротив, чаще всего добавляется в продукты для улучшения вкуса и приносит больше вреда.

Например, йогурты, соусы и газированные напитки часто содержат большое количество добавленного сахара. Именно он приводит к увеличению “пустых” калорий, которые откладываются в виде жира на проблемных участках тела. Эксперты подчёркивают, что полностью исключать натуральные сахара из рациона не нужно, однако ограничение добавленного сахара может значительно улучшить здоровье.

Исследователи также выявили ряд симптомов, которые могут свидетельствовать о высоком уровне сахара в организме. Эти признаки связаны с изменениями во внешности и физическом состоянии. Одним из первых сигналов является усиленное отложение жира в проблемных зонах. Если вы заметили, что тело стало более склонным к набору веса в таких местах, как живот или бедра, это может быть сигналом того, что стоит пересмотреть свой рацион и проверить уровень сахара в крови.

Кроме того, высокий сахар часто проявляется через кожу. Одним из признаков является ксероз — это состояние, при котором кожа становится чрезмерно сухой, грубой, склонной к шелушению и трещинам. Особенно страдают локти и ступни. Такая сухость связана с потерей жидкости в организме из-за высокого уровня глюкозы.

Проблемы с заживлением ран — еще один тревожный сигнал. Если небольшие царапины или порезы на теле долго не заживают, это может быть связано с нарушением работы иммунной системы на фоне повышенного сахара.

Другие симптомы включают проблемы с пищеварением, такие как вздутие живота и плохая работа кишечника, а также постоянное чувство усталости, перепады настроения и частые инфекции. Люди с высоким уровнем сахара часто жалуются на сильную жажду и учащенное мочеиспускание — ещё один признак того, что организму требуется медицинское внимание.

Чтобы избежать развития серьёзных заболеваний, таких как диабет, важно вовремя реагировать на эти симптомы и корректировать свой рацион, уделяя внимание снижению потребления добавленного сахара.