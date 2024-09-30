Губернатор таиландской провинции Пхукет Сопхон Суваннара предложил ограничить поток туристов на популярный остров, вводя финансовые требования для отдыхающих. Согласно его предложению, доступ к курорту будет открыт только тем, чьи банковские счета содержат не менее 300 тысяч батов (около 870 тысяч рублей). Об этом сообщает издание The Phuket News.

Инициатива направлена на то, чтобы сократить количество малоплатежеспособных путешественников, которые, по мнению Суваннары, негативно влияют на жизнь местных жителей и создают неудобства для состоятельных туристов. Он полагает, что подобные меры помогут улучшить имидж курорта.

Вместе с тем, губернатор также предложил направлять туристов, не соответствующих новым требованиям, в другие менее загруженные провинции, такие как Пхангнга, Краби и Ранонг, чтобы равномерно распределить нагрузку на курорты.

Напомним, что недавно сообщалось о подорожании туров в Таиланд к новогодним праздникам. Ожидается, что цены могут вырасти до 30%, и поездка на Пхукет на двоих может обойтись минимум в 250 тысяч рублей.