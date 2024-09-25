Владельцы гибридных автомобилей в России столкнулись с неожиданной проблемой: в их регистрационные документы вносятся завышенные данные о мощности автомобилей, что значительно увеличивает транспортный налог. Как сообщили пользователи Autonews, это явление носит массовый характер по всей стране.

Например, Евгений, владелец Toyota RAV4 Hybrid, рассказал, что при регистрации его машины указали мощность 280 лошадиных сил, хотя в реальности она составляет 222 л.с. Эта ошибка привела к тому, что его транспортный налог возрос до 42 тысяч рублей, вместо ожидаемых 14 тысяч. Как выяснилось, ошибка возникла из-за того, что лаборатория неправильно указала мощность одного из электромоторов автомобиля.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин пояснил, что подобные случаи не новы, и проблема существует уже несколько месяцев. Ошибки в документах возникают из-за того, что в расчёт берётся суммарная мощность бензинового двигателя и электромоторов, что не соответствует реальным возможностям гибридных систем.

Владельцы гибридных автомобилей пытаются найти решение проблемы, обсуждая возможные действия с юристами и обращаясь в суды. По мнению экспертов, такая ситуация демотивирует людей переходить на экологичный транспорт, поскольку экономия на топливе не компенсирует несправедливое налогообложение.

Вопрос о необходимости пересмотра налоговой политики по отношению к гибридам остаётся нерешённым, и автолюбители продолжают ждать разъяснений от профильных ведомств.