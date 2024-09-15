На Камчатке владелец магазина автозапчастей оказался в центре внимания правоохранительных органов из-за необычной шутки на заявлении для возврата товара. Как сообщает Baza, образец заявления, выставленный на обозрение клиентов в магазине «Автомир», вызвал подозрения у одной из посетительниц. На документе была указана вымышленная фамилия — «Закиев Замир Рустамович», что, вероятно, и послужило поводом для жалобы.

На следующий день после публикации фото с заявлением в интернете, владельца магазина вызвали в управление ФСБ, а в сам магазин прибыли сотрудники полиции. Как выяснилось в ходе разбирательства, автором шутливого заявления оказался один из сотрудников торговой точки по имени Леонид Ю. Он утверждает, что просто хотел пошутить и уже уничтожил бумагу.

Сейчас ведется проверка по статьям, связанным с дискредитацией Вооруженных сил России и финансированием украинских войск.

Этот случай напоминает другой инцидент, произошедший в Махачкале, где школьники были задержаны из-за шутки о подготовке теракта. Тогда одиннадцатиклассники создали фейковый аккаунт от имени девушки и отправили письмо в МЧС с ложным сообщением о планируемом теракте.