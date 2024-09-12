В сети появились кадры, запечатлевшие удар авиабомбы ФАБ-1500 по котельной на территории огнеупорного завода в Часов Яре. Украинские военные использовали это здание как укрытие, однако оно не смогло устоять под мощным ударом. Тяжелая бомба, весом в полторы тонны, точно попала в цель, что привело к разрушению здания и гибели десятков бойцов, находившихся внутри.

Военный блогер Кирилл Федоров отметил, что операция была проведена с высокой точностью, подчеркнув важную роль разведки и авианаводчиков. Именно их действия позволили обнаружить этот объект и нанести по нему точный удар. Ситуация, по его словам, показала, что даже укрытия, используемые украинскими войсками, не могут защитить от подобных атак, если они спланированы и исполнены на высшем уровне.

Работа разведки и использование планирующих авиабомб вновь доказали свою эффективность, обеспечив российским войскам значительное тактическое преимущество в зоне конфликта.