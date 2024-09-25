Исследователи из Тель-Авивского университета выяснили, что доброта и альтруизм оказывают значительное влияние на физическую привлекательность и ее восприятие со стороны окружающих. Результаты их работы, опубликованные в British Journal of Social Psychology, показали, что личные качества человека играют не меньшую роль в оценке его внешности, чем традиционные факторы, такие как симметрия лица или уверенность в себе.

Учёные провели эксперимент с участием более 4 тысяч добровольцев. Испытуемым предлагали рассмотреть паспортные фотографии улыбающихся мужчин и женщин, сопровождаемые описанием их личности, профессии и отношения к юмору. Участников затем просили оценить, насколько привлекательными им кажутся люди на фото.

Результаты показали, что те, кто вёл себя альтруистично и демонстрировал просоциальное поведение, чаще воспринимались как более привлекательные. Способность действовать на благо других, отзывчивость и доброта оказались более важными факторами для восприятия красоты, чем интеллект или чувство юмора.

Таким образом, новое исследование подтверждает, что внутренняя доброта человека может сделать его внешне более привлекательным в глазах окружающих. Альтруизм и способность помогать другим — это черты, которые люди ценят и которые, как оказалось, способны влиять на восприятие внешней красоты.