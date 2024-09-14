Вирусолог Сергей Нетесов поделился с «Комсомольской правдой» рекомендациями, как уберечься от коронавируса и других сезонных инфекций. Он отметил, что ключевым фактором для поддержания иммунной системы является полноценное питание, особенно богатое белками.

Нетесов пояснил, что иммунная система состоит из разных компонентов, и один из них – система интерферонов – активируется спустя 7-14 дней после заражения. Однако, если организм недополучает белков, его защита ослабевает, так как белки необходимы для выработки антител, которые противостоят инфекциям. Поэтому важно следить за своим рационом и не пренебрегать белковыми продуктами, особенно в период эпидемий.

Эксперт также обратил внимание на распространённую жалобу людей, что после выздоровления от коронавируса они через несколько недель снова сталкиваются с похожими симптомами: температура, кашель, насморк. По его словам, такие признаки могут быть вызваны не только ковидом, но и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), такими как грипп, парагрипп или респираторно-синцитиальный вирус.

Нетесов подчеркнул, что простудные заболевания в среднем поражают человека 2-3 раза в сезон, начиная с сентября и заканчивая весной. Причём каждый раз это может быть новая инфекция, с различной степенью тяжести.