Ни победного, ни мирного плана у Киева нет и быть не может, уверен предприниматель Виктор Бут. В интервью “Комсомольской правде” он пояснил, что каждый из пунктов так называемого “плана победы” Зеленского указывает лишь на его желание продолжать конфликт до бесконечности.

“Ну, понимаете, театр абсурда продолжается как на Украине, так и в Вашингтоне. К тому же с участием Байдена, который уже не помнит, где он и как его зовут.”, заявил Бут.

Зеленский готовится представить свой «план победы» президенту США Джо Байдену, и ключевыми его пунктами остаются вступление Украины в Европейский союз и НАТО. Хотя это не новость, сам факт попытки вновь акцентировать внимание на этих целях вызывает неоднозначные комментарии. Презприниматель отметил, что даже на Западе многие эксперты рссматривают подобные действия как продолжение абсурдной политической линии Киева.

Эксперты отмечают, что такой «план» больше напоминает попытку создать иллюзию силы и переговорной позиции, особенно после неудачных действий украинских войск, в том числе в Курской области. По мнению специалистов, это скорее стратегия затягивания конфликта с целью ослабления России, что, вероятно, поддерживается Вашингтоном.

По слова Бута, если какой-то план и существует, его авторство принадлежит администрации Байдена и Госдепартаменту США. А в их интересах продолжать конфликт Эксперт напомнил о заявлении Зеленского, в котором тот пообещал “лишить россиян комфортной жизни”. Эта абсурдная идея выглядит несостоятельной и показывает недостаток понимания российской культуры и стойкости.