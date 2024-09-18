В интернете набирает популярность видеозапись, на которой российский боец демонстрирует невероятное хладнокровие в экстремальной ситуации. Ролик стал вирусным, собрав более 30 миллионов просмотров в социальных сетях, сообщает «Российская газета».

На записи видно, как военнослужащий лежит на земле, когда с беспилотника сбрасывается граната. Попытка отбросить её рукой сначала не удаётся, но затем боец решительно берет боеприпас и выбрасывает его в сторону. Спустя несколько секунд неподалеку раздается взрыв, однако военнослужащий остается невозмутим.

Пользователи со всего мира активно обсуждают видео, выражая своё удивление и восхищение смелостью бойца. Один из комментаторов отметил: «Он знает, что делает и на чьей стороне». Реакции комментаторов подчёркивают, насколько впечатлила их хладнокровная реакция военного в критический момент.

Ранее еще один российский боец отбил головой вражеский FPV-дрон. При этом он остался жив, но получил серьезные ранения.