Российская армия продолжает наносить удары по военной технике, поступающей на Украину от стран НАТО. В ночь на 8 сентября был зафиксирован один из таких ударов, о чем сообщили журналисты Telegram-канала «Военная хроника». По данным, полученным со снимков NASA, российские войска атаковали железнодорожный состав на станции Супруновка, расположенной в Полтаве. В результате удара на станции вспыхнул сильный пожар, и хотя пока неизвестно, что именно находилось в составе, масштабы разрушений говорят о значительном ущербе.

В тот же день удар пришелся и по другому железнодорожному участку — перегону Абазовка. Там также был атакован состав, вызвавший крупный пожар. Судя по сообщениям, поезда могли перевозить военный груз, но точной информации о содержимом нет.

Эти удары не единичны. Несколько дней назад российские войска нанесли подобный удар по железнодорожной станции в Сумской области. Там был атакован состав, который готовился к отправке в сторону Курской области. Как и в предыдущих случаях, предполагается, что поезд перевозил военное оборудование для украинской армии.

Такие операции по уничтожению западного оружия являются приоритетом для российских военных. Основная часть вооружений поступает на Украину из стран НАТО через морские и воздушные пути. В ответ российские войска наносят удары по портам Одессы и Измаила, где часто разгружаются военные грузы, спрятанные на сухогрузах. Одновременно с этим продолжаются атаки на авиабазы, где украинские силы прячут свою тяжелую технику в ангарах.

Российская армия сосредоточена на том, чтобы перекрыть все возможные пути поставок техники и боеприпасов на Украину. Это стало одной из ключевых целей в рамках текущих военных действий. В результате таких операций снижается боеспособность украинской армии, что играет значительную роль в продолжающемся противостоянии.