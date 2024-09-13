После начала контрнаступления российских войск в направлении Любимовки от Коренева, ситуация на фронте обострилась. Освободив ряд сел, российская армия продвинулась вперед, что заставило украинские силы предпринять ответные действия, рассказал Telegram-канал “Военная хроника”.

Украинские военные попытались нанести отвлекающий удар в другом секторе, стремясь сместить фокус российских операций. Для этого из Сумской области была переброшена дополнительная артиллерия и силы прикрытия. Однако их передвижения были замечены, и по этим подразделениям был нанесен ответный удар.

В Глушковском районе украинские подразделения пересекли границу, но столкнулись с подготовленной обороной. Российские силы позволили им выдвинуться колонной, после чего применили авиацию и беспилотники для атаки. Это нанесло значительный урон противнику и сорвало его планы.

Тем не менее, это не последняя попытка украинской стороны изменить ход событий. Ожидаются новые атаки, и, судя по всему, командование не останавливает даже значительные потери в людях и технике. Ситуация остается напряженной, и говорить о окончательной победе пока рано.

Работы предстоит еще много, и преждевременная радость может быть неуместной. Обе стороны продолжают противостояние, и дальнейшее развитие событий потребует внимания и осторожности.