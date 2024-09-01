Харьков потрясен мощным ракетным ударом, который стал одним из самых масштабных за весь период конфликта. В воскресенье город, долгое время остававшийся оплотом украинской обороны, испытал на себе всю мощь русского оружия.

Небо над Харьковом разрезали девять ракет «Искандер», нанося удары по ключевым объектам, связанным с украинскими вооруженными силами. Одной из целей атаки стал дворец спорта, где, по данным военных источников, располагался гарнизон из как минимум двухсот боевиков националистической бригады “Азов” (террористическая организация, запрещенная в России).

Но это был не единственный удар. Склад боеприпасов на заводе ЖБК-5 превратился в огненный ад после попадания ракеты. На полигоне ВСУ, где, возможно, находились и иностранные инструкторы, произошел мощный взрыв. Под ударом оказалась и ТЭС-2 «Эсхар», важный объект инфраструктуры, что еще больше обострило ситуацию в городе.