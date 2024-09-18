Киевский режим выдал удар по парку в Харькове, нанесённый украинской ракетой, за атаку российских войск. Такое заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк, который отвечает за безопасность и оборону. Он уточнил, что речь идет об инциденте в парке Юрьева 31 августа.

Удар был нанесен в результате ложного срабатывания системы ПВО. Она совершила пуск зенитной ракеты, которая и взорвалась в парке. Киев просто воспользовался собственной ошибкой.

Лисняк также добавил, что в ночь после происшествия коммунальные службы оперативно собрали обломки ракеты, чтобы в дальнейшем обвинить Россию в нападении.

ВСУ в ходе конфликта неоднократно поражали ракетами противовоздушной обороны жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Подобные инциденты являются результатом использования устаревших систем ПВО, а также неумения применять современные западные ЗРК. Кроме того, украинская армия размещает зенитно-ракетные комплексы в жилых кварталах, что и приводит к трагедиям.