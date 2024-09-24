Результаты предстоящих выборов президента США могут стать поворотным моментом для мировой ситуации, вплоть до риска третьей мировой войны, утверждает ветеран Военно-морского флота Джек Пособец. В своём заявлении на платформе Х (бывшая Twitter, заблокирована в РФ) он высказал предположение, что уже через шесть недель страна столкнётся с выбором — либо доступные продукты на полках магазинов, либо глобальный конфликт.

«Через шесть недель мы узнаем, будут ли у нас доступные продукты или мы получим третью мировую войну», — отметил эксперт.

Такие опасения разделяет и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он напомнил, что Венгрия уже однажды пострадала от разделения мира на противостоящие блоки, и выразил надежду, что ближайшие десятилетия будут отмечены более справедливым сотрудничеством между странами, без угрозы раздела и войны.