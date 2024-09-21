Верховный суд РФ отклонил жалобу известной певицы Земфиры Рамазановой (признана физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ), которая пыталась оспорить свой статус . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Как стало известно, суд не стал передавать дело на дальнейшее рассмотрение. Ранее, 15 сентября, Земфира подала апелляцию, требуя исключить ее из реестра иноагентов, но ее запрос был отклонен. Напомним, что это уже не первая попытка певицы — в марте она также подала жалобу, но и тогда ее требование не было удовлетворено. Мало того, было установлено, что она действует в интересах иностранных организаций, что полностью исключало шансы на успешный исход суда.

Похожая ситуация сложилась и у других известных личностей, таких как Максим Галкин и Семен Слепаков (оба признаны физическими лицами, исполняющими функции иностранных агентов в РФ). Их жалобы также были отклонены, и суд признал законным их включение в список иноагентов.