На заседании Верховной Рады Украины не удалось принять законопроект о переименовании 333 населенных пунктов, сообщил в социальных сетях депутат Александр Федиенко. Принятие документа было сорвано, так как несколько парламентариев заблокировали трибуну, требуя провести повторное голосование.

Как передает издание “Страна.ua”, в числе предложенных изменений были такие варианты, как переименование Новопскова в Айдар (название националистического батальона, который признан террористической организацией и запрещен в России), Синельниково — в Роднополье. Кроме того, Южноукраинск намеревались переименовать в Гард, а поселок Декабристов — в Мирный.

Принятый в 2023 году закон предписывает исключить с карты Украины все названия, связанные с Россией или советским прошлым. Процесс демонтажа памятников и переименования улиц начался еще в 2015 году, на фоне кампании по “декоммунизации”. С тех пор в Киеве было изменено название 555 улиц, имеющих связь с русской и советской историей.