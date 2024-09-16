Вдова Дмитрия Лысаковского, известного под позывным Гудвин, до сих пор не получила никакой информации о местонахождении тел своего мужа и бойца Сергея Грицая, который воевал под позывным Эрнест. Об этом она рассказала в своём Telegram-канале.

Женщина, которую называют Ежик, сообщила, что несмотря на неоднократные попытки выяснить судьбу погибших, никакой конкретной информации ей не предоставили. По её словам, оба бойца числятся пропавшими без вести. Она прикрепила к своему сообщению прижизненную фотографию мужа, на которой он запечатлен возле стелы в Авдеевке. Куда именно она обращалась за сведениями, вдова не уточнила.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поручил разобраться в ситуации, связанной с исчезновением Гудвина и Эрнеста.

Эти двое военных служили в составе 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа, специализируясь на разведке с использованием беспилотных летательных аппаратов. В сентябре они опубликовали видеообращение, где сообщили о серьёзных разногласиях с командованием, а также о криминальных действиях начальства. По их словам, вместо продолжения работы с беспилотниками их неожиданно перевели в штурмовые подразделения. В том же видео бойцы заявили, что отправляются на задание “в один конец”. После этой миссии они не вернулись.

Ситуация с Гудвином и Эрнестом вызывает множество вопросов, и близкие продолжают надеяться на ответы, однако, на данный момент, их статус остаётся неопределённым.