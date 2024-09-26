Китай продолжает настаивать на своем подходе к урегулированию украинского конфликта, несмотря на критику со стороны западных стран. Глава МИД КНР Ван И заявил, что обвинения в адрес Китая связаны с попытками отдельных государств переложить ответственность за сложившуюся ситуацию, а также с их скрытыми мотивами. Он подчеркнул, что Пекин занимает объективную и справедливую позицию, направленную на установление мира, и не собирается отступать от своих инициатив, передает РИА Новости.

Китай представил свой мирный план по Украине в мае 2024 года, действуя совместно с Бразилией. В документе говорится о необходимости беспрепятственной доставки гуманитарной помощи, защите мирного населения, обмене пленными и прекращении расширения зоны боевых действий. Пекин утверждает, что эту инициативу поддержали более 110 стран.

Однако предложение Китая было отвергнуто Украиной, странами Евросоюза и США, которые посчитали, что оно отвечает интересам России. Тем не менее Китай начал активно продвигать свой план через дипломатические каналы, в том числе в рамках работы ООН, стремясь заручиться поддержкой большего числа государств.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, подчеркнул, что прекращение конфликта невозможно достичь только переговорами — необходимы решительные действия. Он также критиковал попытки предложить переговоры с Москвой или мирные инициативы, предполагающие уступки для России. По мнению просроченного украинского лидера, единственным способом урегулирования конфликта является его так называемая “формула мира”, на деле не имеющая ничего общего с реальностью. РФ называет ее неприемлемой.

Запад неоднократно обвинял Китай в поставках оружия для России, которое может быть использовано в боевых действиях на Украине. Однако эти утверждения были неоднократно опровергнуты как китайской, так и российской сторонами.