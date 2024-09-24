Российские силы нанесли удары по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, который занимается производством комплектующих для ракетных систем залпового огня ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.

По его словам, на заводе прогремели два мощных взрыва, сопровождавшихся сильной детонацией. При этом один из ударов угодил точно по складу с уже готовой продукцией, среди которой были и ударные дроны. Другой же поразил цех по производству БПЛА.

На момент атаки на территории предприятия находились более 400 украинских военнослужащих. Сразу после взрыва на предприятие отправились не только пожарные, но еще и целая кавалькада автомобилей “Скорой помощи”.