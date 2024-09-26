Ивао Хакамада, 88-летний мужчина, приговоренный к смертной казни еще в 1968 году по обвинению в жестоком убийстве своего начальника и его семьи, наконец был оправдан. Об этом сообщает BBC.

В 2014 году в японском городе Сидзуока местный суд установил, что образцы ДНК, найденные на месте преступления, не совпадают с генетическим материалом Хакамады. Это решение привело к его освобождению после почти полувека, проведенного за решеткой. Однако в 2023 году токийский суд отменил это решение, и дело снова стало предметом обсуждения, передает РИА Новости.

Теперь Верховный суд Японии постановил провести повторное расследование. Подозрения вызывает возможность того, что следователи могли подбросить улики, чтобы обвинить Хакамаду. Когда его арестовали в 1964 году, мужчина сначала признал свою вину, но позже заявил, что его вынудили это сделать под жестокими пытками.

За долгие десятилетия Ивао Хакамада провел большую часть своей жизни в тюрьме, несмотря на подозрения в неправомерности следствия.