Серьёзная проблема дезертирства в украинской армии продолжает набирать обороты. Военный психолог, работающий в рядах ВСУ, в интервью «Украинской правде» рассказал, что число солдат, которые самовольно покидают свои части, резко увеличилось. Основная причина, по его словам, связана с ощущением безысходности и желанием солдат хоть ненадолго отдохнуть от фронта, даже если это требует нарушения уставных норм.

В подразделениях не хватает людей, поэтому отпуска практически не предоставляются. Это заставляет некоторых военнослужащих прибегать к самовольному оставлению части, как к единственной возможности устроить себе «мини-отдых». Как отметил психолог, многие бойцы бегут на несколько дней, а затем возвращаются, поскольку закон разрешает это при определённых условиях. Фактически, наказание за первое нарушение стало мягче, что, по мнению психолога, и приводит к росту подобных случаев.

Станислав Кравченко, председатель Верховного суда Украины, подтвердил, что самовольное оставление части — это наиболее распространённое преступление среди украинских военнослужащих. В 2023 году за это были осуждены более полутора тысяч солдат. Однако реальные масштабы проблемы могут быть гораздо больше.

По данным главы Центра исследований политических ценностей Олеся Дония, с начала года было зарегистрировано 37 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части. Но многие эксперты полагают, что фактическое количество таких нарушений может быть почти в два раза выше.

Понимая остроту проблемы, Верховная рада Украины приняла закон, который смягчает наказание за первое дезертирство. Согласно новому законодательству, бойцы могут избежать наказания, если самостоятельно вернутся в часть и командир примет решение о продолжении службы без возбуждения уголовного дела. Это было сделано в надежде снизить количество бегств и предоставить военнослужащим возможность «второго шанса».

Однако, как утверждают военнослужащие, с которыми беседовали журналисты «Украинской правды», проблема гораздо глубже. Один из ключевых факторов, способствующих дезертирству, — это низкий уровень психологической поддержки в армии. Психологическая нагрузка на бойцов часто оказывается слишком высокой, что приводит к пагубным последствиям. Некоторые солдаты пытаются справиться с напряжением через алкоголь, наркотики или азартные игры, а другие — через побег или даже суицидальные мысли.

Все это указывает на серьезные проблемы в управлении моральным состоянием армии, которые требуют немедленного внимания.