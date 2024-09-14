На Дзержинском направлении Донецкой Народной Республики российские военные захватили в плен группу украинских солдат, которых командование оставило без поддержки на позициях. Войска ВСУ запрашивали разрешение на отступление, однако вместо этого им предложили просто ложиться на землю и ждать, если начнется обстрел. В результате солдаты приняли решение сдаться в плен, чтобы спасти свои жизни.

Согласно радиоперехвату, опубликованному российскими военными пабликами, украинское подразделение подверглось мощным ударам, в том числе сбросам бомб с беспилотников. Боец ВСУ с позывным «Ворон» сообщил командованию, что они находятся под сильным обстрелом и запросил помощь. Однако командир с позывным «Хиросима» настоял на том, чтобы они продолжали держать оборону, предлагая просто лечь на землю в случае пулеметного огня.

Позже российские военные с помощью операторов БПЛА сбросили на позиции ВСУ листовки с инструкцией по сдаче в плен. Украинские солдаты, не получившие никакой поддержки от командования, решили воспользоваться этой возможностью и перешли на сторону российских войск.

После пленения украинские бойцы рассказали, что их командование оставило их без еды и воды, не предоставив ни эвакуации, ни поддержки. По их словам, они были «отправлены на убой». Они призвали своих сослуживцев сдаваться в плен, подчеркнув, что к ним относятся с уважением, и что им была оказана медицинская помощь и предоставлены все необходимые ресурсы.

Российские эксперты отмечают, что подобные случаи становятся все более частыми на фоне ухудшающейся дисциплины в рядах ВСУ.