Из-за падения сбитых украинских дронов в Воронеже и его пригородах произошло несколько пожаров, о чем сообщил глава региона Александр Гусев. ТАСС со сылкой на региональное управление МЧС отмечает, что все возгорания уже ликвидированы.

Один из беспилотников рухнул на жилой комплекс на Московском проспекте, что привело к возгоранию. Пожар был оперативно локализован. Также зафиксировано возгорание в жилом районе на левом берегу, где уже работают службы экстренного реагирования.

Кроме того, на окраинах города и за его пределами зафиксированы падения других сбитых дронов, что привело к локальным возгораниям. По предварительной информации, крыша одного дома получила повреждения, однако, к счастью, никто не пострадал.

Мэр Воронежа Сергей Петрин заявил, что восстановительные работы в пострадавшем доме начнутся в ближайшее время. Специалисты управы уже работают на месте для оценки ущерба и планирования ремонта. Мэр подчеркнул, что он лично следит за ходом восстановительных мероприятий.

В МЧС подтвердили, что все пожары, возникшие из-за падения беспилотников, были успешно ликвидированы. Атака дронов произошла 28 сентября, и за ночь, по данным Минобороны, система ПВО уничтожила 17 украинских беспилотных летательных аппаратов.