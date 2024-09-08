Из-за стремительного таяния вечной мерзлоты в Арктике более пяти миллионов человек оказываются под угрозой отравления тяжелыми металлами, включая ртуть. Ученые Университета Южной Калифорнии недавно обнаружили, что потепление на один градус приводит к разрушению огромных участков замороженной почвы, высвобождая в окружающую среду токсичные вещества, которые были заключены в земле тысячи лет.

Таяние льдов в этом регионе не только ускоряет изменение климата, но и открывает новые риски для экологии. В частности, исследователи обнаружили, что количество ртути, выделяющейся из арктических льдов, оказалось в два раза выше, чем считалось ранее. Если ранее предполагалось, что каждый квадратный километр тающей мерзлоты выделяет около 40 килограммов ртути, то теперь выяснилось, что эта цифра достигает 86 килограммов. Эти данные были получены в ходе изучения отложений вдоль рек Юкон и Коюкук на Аляске.

Что такое ртуть и почему она опасна? Ртуть — это природный элемент, который в больших количествах может вызывать серьезные проблемы со здоровьем. Особенно опасна метилртуть — форма, которую ртуть может принимать под воздействием бактерий в воде. Она накапливается в организмах рыб и морепродуктов, что ставит под угрозу питание людей, особенно в прибрежных регионах.

Таяние вечной мерзлоты — это настоящий вызов для коренных народов, живущих в Арктике, и всех, кто зависит от природных ресурсов этого региона. К тому же, ртуть, высвобождающаяся из льдов, может превращаться в еще более токсичные формы и попадать в пищевые цепочки, что вызывает беспокойство ученых и экологов.

Этот процесс становится глобальной проблемой, ведь ртуть, попадая в атмосферу и океаны, может распространяться далеко за пределы Арктики. Ученые предупреждают, что если не принять меры, мы можем столкнуться с серьёзными экологическими и социальными последствиями, включая ухудшение здоровья людей и разрушение экосистем.

Вопросы, связанные с дальнейшей трансформацией ртути и её влиянием на рыбу и морские организмы, пока остаются открытыми. Ученые продолжают исследования, стремясь предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.