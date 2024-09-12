В Тыве 11-летняя школьница стала жертвой мошенников после участия в игре, которую она увидела в рекламе популярного блогера. Инцидент произошел в Эрзинском районе, когда девочка, смотря видео блогера Димы Масленникова, наткнулась на рекламу игры под названием «Угадай блогера». Заинтересовавшись, она перешла по ссылке и зарегистрировалась на канале «Блогер Админ», предоставив свой номер телефона.

После регистрации с девочкой связались мошенники, которые представились от имени блогера. Они начали угрожать ей штрафом за участие в игре без разрешения родителей, что сильно напугало школьницу. Под давлением аферистов она передала им фотографии паспорта и банковских карт своей матери, а также отправила коды подтверждения. В результате мошенники похитили со счета женщины 80 тысяч рублей.

Лишь на следующий день девочка рассказала о произошедшем своей сестре, которая немедленно сообщила матери. Женщина обратилась в полицию, и было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба.

Этот случай служит напоминанием о важности онлайн-безопасности, особенно среди детей, и необходимости информировать их о возможных угрозах в интернете.