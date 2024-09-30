Согласно данным, предоставленным представителями тюменского холдинга «Базис Моторс», лишь 7% автосервисов в России способны обслуживать автомобили китайского производства. Это связано с недостаточной подготовленностью СТО для работы с такими машинами.

Эксперты отметили, что ситуация на рынке сервисного обслуживания китайских авто пока не характеризуется высокой конкуренцией. В 2022 году всего 2% станций занимались ремонтом и обслуживанием китайских машин, а к настоящему моменту этот показатель увеличился до 6-7%.

Основными проблемами являются отсутствие каталогов и цифровых инструментов с технической информацией на русском языке, а также высокая стоимость запчастей. Дополнительно на ситуацию влияет нехватка квалифицированных специалистов, которые разбираются в работе с китайскими марками автомобилей.

Несмотря на трудности, специалисты выражают уверенность в том, что в ближайшие годы число сервисов, способных ремонтировать такие машины, значительно увеличится. Это обусловлено растущей популярностью китайских авто в России, что стимулирует спрос на их обслуживание.

В то же время владельцы китайских автомобилей в Тюмени сталкиваются с длительными задержками поставок запчастей. Некоторые водители сообщают, что ожидание комплектующих может занять несколько месяцев, что связано с транспортными расходами и логистическими проблемами.