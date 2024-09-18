В городе Торопец Тверской области было объявлено о частичной эвакуации мирных жителей из зон, где силы противовоздушной обороны (ПВО) ведут борьбу с атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и где возник пожар. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона на своей странице в Telegram.

Решение об эвакуации принял губернатор Тверской области Игорь Руденя с целью обеспечить безопасность населения. Для вывоза людей подготовили автобусы, которые направлены в соседний город Западная Двина. Представители администрации округа отметили, что ситуация находится под контролем, а необходимые меры по эвакуации и ликвидации последствий происшествия уже предпринимаются.

В то же время, на месте падения обломков БПЛА продолжается тушение пожара, а силы ПВО продолжают работу по отражению массированной атаки беспилотников, угрожающих безопасности города. Для предотвращения рисков, в одном из районов Тверской области приостановлена работа детских садов и школ.

Ранее, ночью 18 сентября, стало известно о том, что обломки беспилотника вызвали пожар в Торопце. На место инцидента прибыли экстренные службы, а также руководство регионального управления МЧС.

Помимо атаки на Тверскую область, в ночь на 18 сентября украинские военные выпустили две ракеты и 27 беспилотников на территорию Курской области. Глава региона Алексей Смирнов предупредил жителей о возможной опасности и призвал не приближаться к обломкам беспилотников, так как они могут быть опасными. Он также напомнил, что обо всех находках следует незамедлительно сообщать по номеру 112.