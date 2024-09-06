Осенью 2024 года в Турции заметно снизились цены на отдых, особенно в отелях, работающих по системе «все включено». Местная пресса сообщает, что стоимость проживания в сентябре, октябре и ноябре стала дешевле на 50% по сравнению с высоким сезоном. Это особенно заметно в популярных курортных регионах, таких как Бодрум, Анталия и Мармарис.

По данным издания turizmguncel , в среднем цены на отдых по стране упали на 10%, но в некоторых отелях снижение достигает 50%. В отелях Бодрума, например, пятизвездочные номера в сентябре обойдутся туристам в среднем в 36 тысяч лир (около 96 тысяч рублей). К октябрю стоимость падает на 30%, и уже можно найти варианты от 21 тысячи лир (примерно 55 тысяч рублей). В ноябре цена еще ниже — от 13 тысяч лир (около 32 тысяч рублей), хотя стоит учитывать, что к этому времени многие отели закрываются на зимний сезон.

Ситуация в Анталии схожа: если в сентябре за пятизвездочный отель придется заплатить около 30 тысяч лир (примерно 80 тысяч рублей), то в октябре цены падают на 10-50%, начиная от 22 тысяч лир (около 58 тысяч рублей). К ноябрю отдых может обойтись всего в 15 тысяч лир (около 40 тысяч рублей). В Мармарисе цены также снижаются на 50%, и к ноябрю можно найти предложения в районе 20 тысяч лир (около 53 тысяч рублей).

Снижение цен наблюдается не только для турецких туристов, но и для российских. Российские туроператоры активно привлекают клиентов, предлагая акции и скидки на туры из Санкт-Петербурга в Анталию. Например, стоимость 7-дневного турпакета на двоих с проживанием в отеле 4* в сентябре составляет около 100 тысяч рублей. В середине августа такой же тур стоил 144 тысячи рублей, что свидетельствует о снижении цен на 28%. В отелях 5* скидки также ощутимы — цены снизились с 208 до 178 тысяч рублей.

Таким образом, осень 2024 года стала выгодным временем для отдыха в Турции, как для местных, так и для иностранных туристов, включая россиян.