Власти Турции решили всерьез заняться проблемой расточительства продуктов в гостиницах, работающих по системе “все включено”. Ежегодно в стране выбрасывается более 18 миллионов тонн еды, что стало поводом для разработки “дорожной карты”, которая поможет сократить количество пищевых отходов. Об этом сообщает издание Milliyet.

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции инициировало исследование, направленное на выявление основных причин растрат продуктов на шведских столах в отелях. Будет тщательно проанализировано, как именно открытая система питания влияет на количество выбрасываемой еды. В отчёте также будут рассматриваться вопросы, связанные с управлением запасами, планированием меню и даже с размерами тарелок, которые часто не соответствуют потребностям отдыхающих.

Один из важных аспектов исследования — влияние шеф-поваров и их знаний о том, как сократить пищевые отходы. Анализ планируется проводить не только в крупных отелях, но и в бутик-гостиницах, где также действует система “всё включено”. Итоговый отчет, который будет подготовлен, станет основой для создания устойчивой системы питания в турецких отелях.

Проблема расточительства в туризме обсуждается не первый год. Представители турбизнеса, в том числе председатель ассоциации отельеров Средиземноморья Каан Кавалоглу, не раз высказывали мнение, что формат “всё включено” нужно пересмотреть. Одним из предложений было сделать отдых более персонализированным, позволяя туристам выбирать только те опции, которые им нужны, как, например, отели без алкоголя.

Тем не менее, полный отказ от популярной системы “всё включено” в Турции кажется маловероятным. По мнению экспертов, таких как Осман Айык, советник мэра Антальи по туризму, гостиницы будут адаптироваться к новым требованиям и возможным изменениям, предложив гостям вариативные пакеты услуг, что поможет сохранить формат при минимизации потерь продуктов.

Инициатива турецкого правительства имеет большие перспективы, так как пищевые отходы — это не только экономическая проблема, но и экологический вызов, который требует внимательного подхода и эффективных решений.