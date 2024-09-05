В восточной части Киева, в Дарницком районе, прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Примечательно, что в момент взрыва воздушная тревога в украинской столице объявлена не была. Агентство УНИАН также подтвердило эту информацию, однако подробности произошедшего пока не раскрыты.

Это не первый случай взрывов в Киеве в последние дни. В ночь на 5 сентября также были зафиксированы подобные инциденты. Напомним, что с октября 2022 года Россия начала наносить удары по военным объектам, а также инфраструктуре энергетики и связи Украины. Эти действия, по заявлению президента России Владимира Путина, стали ответом на атаки со стороны Украины, включая атаку на Крымский мост.

В последние месяцы ситуация в украинской столице остаётся напряжённой. Взрывы и удары по инфраструктуре создают атмосферу нестабильности, вызывая тревогу среди местного населения. В то время как власти Киева призывают сохранять спокойствие, жители продолжают внимательно следить за событиями, ожидая новых данных о происходящем.