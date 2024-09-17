В третьем сезоне популярного сериала “Метод” к актерскому составу присоединился Никита Кологривый, один из самых востребованных современных российских актёров.

По информации “Кинопоиска”, в новом сезоне он исполнит роль маньяка по прозвищу Зверь, который ведет охоту на других серийных убийц. Его действия будут направляться уже знакомым зрителям Родином Меглиным, которого снова сыграет Константин Хабенский.

Кологривый поделился, что его персонаж движим инстинктами и часто действует интуитивно, не полагаясь на логику и совершенно не доверяя людям. Это делает Зверя глубоко одиноким, и актёр признался, что сам не хотел бы оказаться на месте своего героя.

К работе над проектом вернулись режиссёр Юрий Быков и шоураннер Максим Полинский, которые создали первый сезон сериала. Однако поклонники могут не увидеть в третьем сезоне Паулину Андрееву, игравшую ключевую женскую роль Есении в предыдущих частях.

Премьера долгожданного продолжения “Метода” запланирована на 2025 год, а свежие фото со съемок уже доступны для зрителей.