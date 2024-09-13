На информационном портале, посвященном погибшему в крушении самолета лидеру ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, появилась видеозапись, освещающая инцидент, произошедший полтора месяца назад. В посте к видео сообщается, что два россиянина согласились за денежное вознаграждение от украинских спецслужб осквернить могилу Пригожина. Авторы Telegram-канала разместили кадры, демонстрирующие ответные действия «вагнеров» на совершенные преступные действия.

«Полтора месяца назад двое мошенников решили выполнить заказ украинских кураторов и нападение на памятник Евгению Викторовичу, рассчитывая выйти сухими из воды. В итоге их обнаружили», — говорится в публикации.

Видео сопровождается предупреждением, что аналогичная участь ждет каждого, кто попытается осквернить могилу Пригожина. На кадрах видно, как «музыканты» ЧВК «Вагнер» проводят расследование и приводят виновных к наказанию.

Напомним, что после гибели Евгения Пригожина значительная часть его формирования отправилась в Беларусь по приглашению президента страны Александра Лукашенко для обучения солдат военному делу. Многие из них позже заключили контракты с Министерством обороны России и присоединились к российским войскам на Украине. В настоящее время ЧВК «Вагнер» под руководством командира с позывным Ратибор активно участвует в боевых действиях против украинских националистов в Курской области, освобождая населенные пункты от оккупантов.