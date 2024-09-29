В Таиланде стартовала крупная государственная программа, нацеленная на поддержку национальной экономики. Власти приняли решение выплачивать гражданам по 10 тысяч батов, что эквивалентно примерно 300 долларам США, передает портал РБК.

Первыми, кому начнут поступать деньги, стали представители наиболее уязвимых групп населения около 14,5 миллионов человек. В эту категорию вошли получатели социальных пособий и люди с ограниченными возможностями. Всего в рамках этой инициативы выплаты планируется предоставить 45 миллионам тайцев, что составляет значительную часть населения страны.

Тем не менее, пока деньги получат не все: 36 миллионов граждан уже зарегистрировались для участия в программе, но сроки для оставшихся не определены. Министр финансов страны, Пичай Чунхаваджира, подчеркнул, что бюджет программы ограничен, что усложняет процесс выплат.

Изначально власти планировали осуществлять перевод средств через специально разработанное мобильное приложение с функцией «цифрового кошелька». Однако технические сложности заставили изменить план: деньги будут поступать непосредственно на банковские счета граждан.

Политическая партия Pheu Thai, находящаяся у власти, уверена, что эти выплаты помогут оживить внутренний рынок и увеличить деловую активность. Такой шаг может способствовать восстановлению экономики, которая в последнее время показывает невысокие темпы роста. В текущем году рост ВВП Таиланда составил лишь 1,9%, что значительно ниже ожиданий. Для сравнения, экономика Индонезии, находящейся в том же регионе, выросла на 5%.

На замедление развития тайской экономики влияет несколько факторов, таких как высокий уровень долгов домохозяйств, снижение объемов экспорта и уменьшение доходов от туризма. Премьер-министр Пэтонгтарн Чинават пообещала внедрить дополнительные меры для стимулирования экономического роста, однако эксперты выражают сомнения по поводу эффективности нынешней инициативы. Несмотря на значимость выплат, многие аналитики считают, что их влияние будет носить лишь кратковременный характер. Так, швейцарский экономист Лука Кастольди из Reyl Intesa Sanpaolo отметил, что без проведения глубинных экономических реформ Таиланд не сможет решить свои долгосрочные проблемы.

Сомнения по поводу программы высказали и представители Центрального банка Таиланда. Они считают, что инициатива может оказаться слишком рискованной. Правительство, в свою очередь, заявляет, что критика необоснованна, но признает наличие трудностей в поиске источников финансирования. В то же время, экономисты предполагают, что если программа будет выполнена в полном объеме, темпы экономического роста страны могут увеличиться на 1%. Однако, как показывают мнения специалистов, все будет зависеть от того, насколько удастся реализовать выплаты в полном объеме и насколько эффективными окажутся последующие меры по поддержке экономики.