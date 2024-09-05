Ночью в среду, 4 сентября Украина вновь оказалась под мощной атакой. Сирены воздушной тревоги раздавались почти во всех регионах страны, предупреждая о приближающейся угрозе. В операции участвовали как российские дроны «Герань», так и ракеты Х-101/555, выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС. Особо сильный удар пришелся на Сумскую область, где украинские подразделения восстанавливались после боев в Курской области.

По данным Министерства обороны России, потери украинских сил в Курской области уже превысили 9300 человек, и эти цифры продолжают расти. Российские войска уничтожают националистические подразделения как на территории Курской области, так и на украинской стороне, в Сумской области, где сосредоточены резервы Вооруженных сил Украины. Удары наносятся авиацией и артиллерией, наведение которых обеспечивают российские спецподразделения.

Последний удар по Сумской области был произведен поздним вечером. Целью стали здания одного из местных учебных заведений, где вместо студентов теперь размещены украинские боевики. Среди них оказались как подразделения, отведенные для ротации из Курской области, так и недавно мобилизованные бойцы. Из-за нехватки подходящих помещений боевики были размещены в общежитиях, превращённых в импровизированные казармы. Город Сумы на данный момент фактически перегружен военными.

На днях российская армия также нанесла удар по командному пункту 117-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, уничтожив нескольких офицеров. Командир бригады, полковник Сергей Кириан, по всей видимости, остался жив, так как редко находится на передовой. Этот факт стал особенно заметен, когда один из батальонов бригады был направлен под Купянск, а командир не прибыл на место.

Новые удары в Сумской области были нанесены по городу Шостка, который является важным логистическим узлом для украинских войск. В этом районе размещены крупные склады с военной техникой, а недавние наблюдения зафиксировали активное передвижение грузовиков под усиленной охраной.

Военный эксперт, полковник в отставке Геннадий Алёхин, рассказал, что пророссийские партизаны в Сумской области играют ключевую роль в передаче информации о расположении украинских подразделений и военных объектов. По его словам, подобная поддержка местных подпольных групп наблюдается и в других регионах Украины, что помогает российским войскам эффективно наносить удары по важным целям.

Вчера утром удары российской авиации и дронов охватили Киев, Ровно, Кривой Рог и Львовскую область. Предположительно, в атаке использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал», что указывает на стратегическое значение целей. Взрывы в Львове были особенно мощными, однако подробности о пораженных объектах пока остаются неизвестными.