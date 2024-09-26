В Староконстантинове Хмельницкой области снова прогремели взрывы. Киевские власти заявляют, что удары наносились ракетами “Кинжал”, которые выпустили истребители МиГ-31К.

В связи с этим сообщается, что с сегодняшнего дня сразу после взлета этих истребителей вновь будет объявляться возушная тревога. Такая практика существовала ранее, однако потом ее отменили.

Сегодня тревогу объявили, когда гиперзвуковые ракеты “Кинжал” уже преодолели часть дистанции. По словам украинских журналистов, это весьма опасно, так как боезаряды летят к цели буквально 1-2 минут и тревога оказывается совершенно бессмысленной. Поэтому решено вернуться к ранее используемой тактике.

Кроме того, сообщалось о полете “Кинжала” на Киев и баллистической угрозе для Одесской области, в этих регионах сейчас также объявлена тревога.