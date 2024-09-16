Педагог из американского штата Миссури признала свою вину после того, как на спине 16-летнего ученика были обнаружены следы ногтей после их связи. Об этом сообщает издание The Sun.

26-летняя Хейли Клифтон-Кармак на момент ареста в январе проработала в школе города Лейквэй около полутора лет. Ранее ее поведение вызывало вопросы у администрации: учительница, мать двоих детей, часто появлялась на работе в откровенных нарядах — облегающих блузках с глубоким декольте и леггинсах.

В конце 2023 года, во время развода, Клифтон-Кармак сблизилась с одним из учеников. Их отношения перешли границы допустимого, и они начали встречаться. Во время одного из свиданий она оставила на спине подростка царапины, фотографии которых увидели его одноклассники. Они сообщили об этом руководству школы. Узнав об этом, женщина попыталась скрыться и уехала из Миссури в Техас, где была задержана.

Выяснилось, что отец юноши, Марк Крейтон, знал о происходящем и позволял им встречаться у них дома. Он также был в курсе мест, где учительница и ученик устраивали тайные встречи. Сейчас Крейтон арестован и обвинен по серьезным статьям, однако судебное разбирательство по его делу отложено до окончания процесса над Клифтон-Кармак.

Ранее сообщалось, что в Канаде 35-летняя учительница начальной школы из провинции Альберта вступила в отношения с подростком. Об этом в полицию сообщили родители школьника.