В США разгорелся скандал, связанный с визитом Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. Комитет по надзору нижней палаты Конгресса объявил о начале расследования, касающегося возможного нецелевого использования средств налогоплательщиков на организацию этой поездки.

Глава комитета Джеймс Комер сообщил, что внимание направлено на действия администрации президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Расходы на визит Зеленского могут быть связаны с предвыборной кампанией Харрис, что вызвало серьёзные подозрения в превышении полномочий и нарушении правил расходования бюджета.

Поводом для расследования стали публикации в журнале Federalist, где прозвучали обвинения в том, что Зеленский мог вмешиваться в политические процессы США, поддерживая Харрис во время визита. Вскоре после этого группа конгрессменов потребовала детально изучить ситуацию, заявляя о возможных нарушениях американских законов.

Если факты подтвердятся, это может вызвать серьёзные последствия для администрации Байдена и Харрис, которые могут быть признаны виновными в злоупотреблении властью и незаконных тратах государственных средств.