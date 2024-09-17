Тюремная надзирательница из штата Мичиган предстала перед судом за роман с заключенным. По данным американского канала WDIV-TV, 33-летняя Кара Возняк, жительница города Майлин, признала себя виновной в сексуальной связи с преступником, который находился под ее надзором. Кроме того, она призналась в том, что проносила запрещенные предметы в тюрьму для своего возлюбленного.

Расследование началось в мае, когда выяснилось, что Возняк поддерживала романтические отношения с заключенным и имела с ним интимную связь прямо в стенах исправительного учреждения. Следователи обнаружили, что женщина передавала любовнику запрещенный в тюрьме табак и даже принесла ему золотую цепочку, что является нарушением правил. Их отношения длились с апреля по ноябрь 2023 года.

Приговор по делу Кары Возняк будет оглашен в феврале 2025 года. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, так как она нарушила как профессиональные, так и юридические нормы, будучи ответственным лицом за соблюдение порядка в тюрьме.

Подобные случаи не уникальны. Например, ранее в Великобритании сотрудница исправительного учреждения призналась, что вела интимные разговоры по телефону с двумя заключенными. Ее признание последовало в состоянии алкогольного опьянения, однако женщина избежала тюремного заключения.