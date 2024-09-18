12-летний мальчик из США спас своего отца от гибели во время охоты, сумев остановить нападение огромного черного медведя. Историю об этом опубликовала газета Star Tribune.

Инцидент произошел, когда мужчина, находясь на охоте со своим сыном, оказался в опасной ситуации — медведь массой около 200 килограммов напал на него. Несмотря на несколько попыток остановить животное выстрелами с очень близкого расстояния, охотник промахивался и не мог спастись.

Зверь сбил мужчину с ног и оказался прямо над ним. Однако его сын, несмотря на страх, действовал хладнокровно. Подросток, с малых лет приученный к охоте, невозмутимо взял ружье и точным выстрелом убил медведя. Тем самым он спас жизнь своему отцу.

Этот героический поступок помог избежать трагедии и стал примером невероятной выдержки в экстремальной ситуации.