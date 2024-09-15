В России в 2024 году заметно увеличилось количество залогов движимого имущества, используемого для получения кредитов. Согласно данным, предоставленным нотариатом, за период с января по август было зарегистрировано 2,3 миллиона новых записей. Это на 35% больше, чем за тот же период предыдущего года. Специалисты связывают этот рост с развитием малого и среднего бизнеса, который активно использует свое оборудование и сельскохозяйственных животных в качестве залога. Среди таких животных встречаются коровы, лошади, кролики и другие.

На данный момент в реестре содержится около 20,3 миллиона записей о заложенном имуществе. Более половины из них составляют транспортные средства. За первые восемь месяцев 2024 года количество машин, переданных под залог, выросло на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Помимо легковых автомобилей, в залог часто сдают автобусы, грузовики, а также более редкие транспортные средства, такие как снегоходы, лодки, катера и даже вертолеты и самолеты.

Интересен и тот факт, что за последние пять лет значительно увеличилось число заложенных электросамокатов. В 2024 году их насчитывается уже 57,6 тысяч, что является внушительным скачком по сравнению с 13 записями в 2019 году.

Еще одной любопытной тенденцией стало увеличение залогов товаров для взрослых. В реестре зарегистрировано свыше 7,6 тысячи секс-игрушек, что на 68% больше, чем пять лет назад.

Кроме того, граждане часто закладывают кольца, драгоценные камни, часы и произведения искусства. Эти предметы становятся популярным способом получить финансовую поддержку, когда требуются средства на крупные покупки или развитие бизнеса.